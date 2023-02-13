Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham'a Rodrigo Bentancur'dan kötü haber! Sezonu kapattı

Tottenham'a Rodrigo Bentancur'dan kötü haber! Sezonu kapattı

Son dakika spor haberleri... İngiliz ekibi Tottenham'da forma giyen Uruguaylı futbolcu Bentancur, geçirdiği sakatlık sebebiyle çapraz bağları yırtıldı ve 25 yaşındaki orta saha sezonu kapattı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 15:49
Tottenham'a Rodrigo Bentancur'dan kötü haber! Sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Uruguaylı futbolcusu Rodrigo Bentancur, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Leicester City'ye 4-1 kaybedilen lig maçında sakatlanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, çapraz bağlarında yırtık tespit edildi.

Uruguay Milli Takımı'nda 54 maçta görev alan Rodrigo Bentancur'un sezonu kapattığı ve ameliyat edileceği vurgulandı.

Geçen yıl ocak ayında Juventus'tan transfer edilen Bentancur, bu sezon Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 26 karşılaşmada 6 gole imza attı.

DİĞER
Son dakika haberleri: İlkay Gündoğan'dan maç sonu paylaşım! Aston Villa maçında golden sonra sevinmesi tepki çekmişti
Kahtalı Mıçe'den acı haber! Depreme Adıyaman'da yakalandı acıların en büyüğü yaşadı tam 25 akrabasını kaybetti
Szalai'den minik Efe'ye! "Stadyumda görüşürüz"
Eljif Elmas'tan Türkiye'ye ay-yıldızlı destek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Liverpool - Everton maçı saat kaçta?
ManU deplasmanda galip!
YKS başvuru tarihi ertelendi mi?
YKS VE LGS NE ZAMAN? 2023 | MEB'DEN AÇIKLAMA
Okullar ne zaman kapanacak 2023?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham'a kötü haber! Sezonu kapattı Tottenham'a kötü haber! Sezonu kapattı 15:49
Voleybolda acı bilanço artıyor! Voleybolda acı bilanço artıyor! 15:46
Trabzonspor-Basel maçı için flaş karar Trabzonspor-Basel maçı için flaş karar 15:45
Göztepe depremzedelere İzmir'de kucak açtı Göztepe depremzedelere İzmir'de kucak açtı 15:20
Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları 15:10
Szalai'den minik Efe'ye! "Stadyumda görüşürüz" Szalai'den minik Efe'ye! "Stadyumda görüşürüz" 14:52
Daha Eski
Frutti Extra Bursaspor'dan depremzedelere destek! Frutti Extra Bursaspor'dan depremzedelere destek! 14:51
Hatay İl Temsilcisi ve eşinden acı haber Hatay İl Temsilcisi ve eşinden acı haber 14:46
Trabzonspor-Basel maçı biletleri satışa çıkıyor Trabzonspor-Basel maçı biletleri satışa çıkıyor 13:55
Portekiz Ligi'nde depremzedeler için saygı duruşu Portekiz Ligi'nde depremzedeler için saygı duruşu 13:53
Zaniolo İtalya'ya gitti Zaniolo İtalya'ya gitti 13:01
Çebi depremzedelerle görüntülü konuştu Çebi depremzedelerle görüntülü konuştu 12:51