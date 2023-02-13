Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Everton maçı 13 Şubat Pazartesi günü saat 23:00'te oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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FORMALAR AÇIK ARTTIRMA İLE SATILACAK!

Liverpool ile Everton arasında oynanacak mücadelede giyilen formalar imzalı bir şekilde açık artırmayla satılıp, elde edilecek gelir depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılacak.