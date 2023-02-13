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Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Everton karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2023 Pazartesi 09:50
Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Liverpool ile Everton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - EVERTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Everton maçı 13 Şubat Pazartesi günü saat 23:00'te oynanacak. Müsabaka beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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FORMALAR AÇIK ARTTIRMA İLE SATILACAK!

Liverpool ile Everton arasında oynanacak mücadelede giyilen formalar imzalı bir şekilde açık artırmayla satılıp, elde edilecek gelir depremzedelerin ihtiyaçları için kullanılacak.

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