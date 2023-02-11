Leicester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City - Tottenham maçı 11 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 5'te canlı yayınlanacak.

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LEICESTER CITY - TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leicester City

Ward; Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen; Tielemans, Dewsbury-Hall; Tete, Maddison, Barnes; Iheanacho

Tottenham Hotspur

Forster; Sanchez, Dier, Davies; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Perisic; Kulusevski, Kane, Son