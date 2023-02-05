Haberler İngiltere Premier Lig Nottingham Forest - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nottingham Forest - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 12:30
Nottingham Forest - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Leeds United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Leeds United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - LEEDS UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Leeds United maçı 5 Şubat Pazar günü saat 17.00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
4.5 aylık hamile Aslı Enver eşi Berkin Gökbudak'a poz verdi! Çifte kumrulara beğeni yağdı
Amatör maçta taraftar sahaya daldı ortalık ringe döndü! Tekme tokat yumruk... O anlar kamerada
İptal edilen golün yeni görüntüsü ortaya çıktı!
G.Saray-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tottenham - Manchester City maçı saat kaçta?
Newcastle ile West Ham yenişemedi!
Survivor dokunulmazlık yağmurunu kim kazandı? (5 Şubat)
İstanbul barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
DOLUNAY VAKTİ 🌕 En çok hangi burçlar etkilenecek?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray Trabzonspor maçı saat kaçta? G.Saray Trabzonspor maçı saat kaçta? 12:15
G.Saray-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray-Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:02
Avcı'dan G.Saray maçı paylaşımı! Avcı'dan G.Saray maçı paylaşımı! 11:52
Tottenham - Manchester City maçı saat kaçta? Tottenham - Manchester City maçı saat kaçta? 11:33
Milwaukee Bucks'tan müthiş seri! Milwaukee Bucks'tan müthiş seri! 11:29
Nottingham Forest - Leeds United maçı saat kaçta? Nottingham Forest - Leeds United maçı saat kaçta? 11:29
Daha Eski
G.Saray'dan Hagi'ye doğum günü mesajı! G.Saray'dan Hagi'ye doğum günü mesajı! 11:09
Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 11:08
Marsilya - Nice maçı saat kaçta? Marsilya - Nice maçı saat kaçta? 11:05
Gençlerbirliği - Göztepe maçı saat kaçta? Gençlerbirliği - Göztepe maçı saat kaçta? 11:05
Altay'a Inter kancası! Transfer şartı... Altay'a Inter kancası! Transfer şartı... 11:03
Manisa FK - Samsunspor maçı saat kaçta? Manisa FK - Samsunspor maçı saat kaçta? 11:01