Brighton - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brighton - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Brighton ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brighton - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRIGHTON - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Bournemouth maçı 4 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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BRIGHTON - BOURNEMOUTH MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Brighton

Sanchez; Lamptey, Dunk, Webster, Estupinan; Caicedo, Gilmour; March, Gross, Mitoma; Welbeck

Bournemouth

Neto; Smith, Stephens, Kelly, Vina; Lerma, Rothwell; Anthony, Traore, Ouattara; Moore