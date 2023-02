Manchester United Sabitzer'i Bayern'den kiraladı!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da transferler hız kesmiyor. Kırmızı Şeytanlar, Alman devi Bayern Münih'te forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Bu sezon Bundesliga'da 15 maça çıkan Sabitzer, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Yıldız ismin Bayern'le olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Ladies and gentlemen, allow us to introduce our new recruit:



⭐️ Marcel Sabitzer ⭐️#MUFC pic.twitter.com/EUGmZguuqP