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Manchester United Sabitzer'i Bayern'den kiraladı!

Son dakika transfer haberleri... İngiliz devi Manchester United, Bayern Münih'ten 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'i kiraladığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 14:46
Manchester United Sabitzer'i Bayern'den kiraladı!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da transferler hız kesmiyor. Kırmızı Şeytanlar, Alman devi Bayern Münih'te forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer'i sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Bu sezon Bundesliga'da 15 maça çıkan Sabitzer, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Yıldız ismin Bayern'le olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

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