Pep: Ayrılabilirim

Manchester City hocası Pep Guardiola, Barcelona'da kazandığı kupalardan sonra takımı kaybettiğini söyledi. Katalan çalıştırıcı "City'de de aynı durum olursa burada olmam. Yeni imza attım ancak böyle devam ederse ayrılabilirim" dedi. City, Arsenal'in gerisinde kaldı.
Manchester City hocası Pep Guardiola, Barcelona'da kazandığı kupalardan sonra takımı kaybettiğini söyledi. Katalan çalıştırıcı "City'de de aynı durum olursa burada olmam. Yeni imza attım ancak böyle devam ederse ayrılabilirim" dedi. City, Arsenal'in gerisinde kaldı.