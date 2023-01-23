Fulham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - Tottenham maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 23:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Palhinha, Reed; Decordova-Reid, Pereira, Willian; Mitrovic

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Richarlison