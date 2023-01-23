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Fulham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fulham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 12:20 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 Pazartesi 12:20
Fulham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Fulham ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fulham - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FULHAM - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fulham - Tottenham maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 23:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Fulham: Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Palhinha, Reed; Decordova-Reid, Pereira, Willian; Mitrovic

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Lenglet; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Richarlison

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