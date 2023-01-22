Haberler İngiltere Premier Lig Leeds United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 11:33 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 11:40
Leeds United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Bretford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leeds United ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leeds United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United - Brentford maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 17:00'de beIN SPORTS Max 2'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Erman Toroğlu Mauro Icardi gerçeğini açıkladı! "Ne yapalım şartlar bu"
Bedia Akartürk'ün son halini gören tanıyamıyor! 81 yaşında "Daha genç daha güzel görünmek istiyorum" dedi gerdirdi görenler: "Gerek var mıydı?"
F.Bahçe'de flaş Arda Güler kararı!
Maç sonu olay sözler! "G.Saray'da tek sıkıntı..."