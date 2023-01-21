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Liverpool - Chelsea | CANLI📺

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Dev maçta Liverpool sahasında Chelsea'ye konuk ediyor. Klopp ve Potter'ın hedefi ortak; sahadan 3 puanla ayrılmak. Liverpool Chelsea maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 16:31 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2023 Cumartesi 16:31
Liverpool - Chelsea | CANLI📺

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Dev maçta Liverpool sahasında Chelsea'ye konuk ediyor.

Klopp ve Potter'ın hedefi ortak; sahadan 3 puanla ayrılmak.

Liverpool Chelsea maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...


İLK 11'LER

LIVERPOOL: Alisson, Milner, Konate, Gomez, Robertson, Bajcetic, Thiago, Keita, Elliott, Salah, Gakpo.

CHELSEA: Kepa, Chalobah, Thiago Silva, Badiashile, Hall, Jorginho, Gallagher, Cucurella, Ziyech, Havertz, Mount.

LIVERPOOL - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Liverpool - Chelsea maçı 21 Ocak Cumartesi günü saat 15:30'da başladı ve beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor.

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