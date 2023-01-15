Tottenham taraftarından Arsenal kalecisi Ramsdale'e tekme!

İngiltere Premier Lig'in 20. haftası Londra derbisine sahne oldu. Tottenham sahasında Arsenal'ı konuk etti. Mücadele deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Arsenal aldığı kritik galibiyetle yoluna emin adımlarla devam etti. Karşılaşmanın ardından gergin anlar yaşandı.
Tottenham'lı bir taraftar, Arsenal kalecisi Ramsdale'e tekme attı.
⚡️⚡️ Tottenham - Arsenal maçı sonunda gerginlik yaşandı.— Fotomaç (@fotomac) January 15, 2023
🔥 Bir Tottenham taraftarı, Arsenal kalecisi Ramsdale'e tekme attı!pic.twitter.com/5BzYbKFrwr