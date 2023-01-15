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Tottenham taraftarından Arsenal kalecisi Ramsdale'e tekme!

Tottenham ile Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Londra derbisinde kozlarını paylaştı. Mücadele Arsenal'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşma sonrası bir anda ortalık gerildi ve Tottanham'lı bir taraftar, Arsenal kalecisi Ramsdale'e tekme attı. İşte o anlar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 22:00
Tottenham taraftarından Arsenal kalecisi Ramsdale'e tekme!

İngiltere Premier Lig'in 20. haftası Londra derbisine sahne oldu. Tottenham sahasında Arsenal'ı konuk etti. Mücadele deplasman ekibinin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Arsenal aldığı kritik galibiyetle yoluna emin adımlarla devam etti. Karşılaşmanın ardından gergin anlar yaşandı.

Tottenham'lı bir taraftar, Arsenal kalecisi Ramsdale'e tekme attı.

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