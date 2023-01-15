Haberler İngiltere Premier Lig Tottenham 0-2 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Tottenham 0-2 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 20. hafta mücadelesinde Arsenal Londra derbisinde Tottenham'ı 2-0 mağlup etti. Topçular bu galibiyetle liderliği sürdürdü.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 21:36
Tottenham 0-2 Arsenal (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, deplasmanda Tottenham'ı 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Ligin 20. hafta mücadelesinde, sezonun formda ekibi Arsenal, Şampiyonlar Ligi vizesi almak için mücadele eden Tottenham'ın konuğu oldu.

Karşılaşmayı baştan sona kontrolü altında götüren konuk ekip, 14. dakikada Hugo Lloris (kendi kalesine) ve 36. dakikada Martin Ödegaard'ın ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

Puanını 47'ye yükselten Arsenal, en yakın rakibi ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Tottenham ise 33 puanla 5. sırada kaldı.

DİĞER
Son dakika haberi: Altay Bayındır'ın yerine gelecek isim belli oldu! Eski Galatasaraylı isim Fenerbahçe'ye...
5 ay önce apar topar evlenen Nihat Doğan baba oldu! Eşi Arzu Doğan ve biricik oğluyla ilk paylaşım geldi! Doğum sonrası hastane odasında...
Erol Bulut: Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz!
Toroğlu'dan flaş Arda Güler açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tottenham taraftarından Arsenal kalecisine tekme!
Newcastle United 3 puanı tek golle aldı!
Gülsim Ali kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi?
Uğur Güneş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?
EYT meclise ne zaman gelir? İlk maaşlar ne zaman yatacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham taraftarından Arsenal kalecisine tekme! Tottenham taraftarından Arsenal kalecisine tekme! 22:00
Erol Bulut: Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz! Erol Bulut: Kimle muhatap olacağımızı bilmiyoruz! 22:00
Jesus'tan transfer açıklaması! Jesus'tan transfer açıklaması! 21:47
Toroğlu'dan flaş Arda Güler açıklaması! Toroğlu'dan flaş Arda Güler açıklaması! 21:40
Londra derbisi Arsenal'in! Londra derbisi Arsenal'in! 21:36
Enner Valencia: Geleceğim F.Bahçe'de! Enner Valencia: Geleceğim F.Bahçe'de! 21:32
Daha Eski
Chelsea 1 attı 3 aldı! Chelsea 1 attı 3 aldı! 19:06
Newcastle United 3 puanı tek golle aldı! Newcastle United 3 puanı tek golle aldı! 19:11
Gaziantep FK savunmasından büyük hata! Gaziantep FK savunmasından büyük hata! 19:18
F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon... F.Bahçe'nin golüne ofsayt engeli! İşte o pozisyon... 20:00
Toroğlu'ndan F.Bahçeli oyuncuya eleştiri! Toroğlu'ndan F.Bahçeli oyuncuya eleştiri! 20:07
Atletico Madrid'e Almeria engeli! Atletico Madrid'e Almeria engeli! 20:24