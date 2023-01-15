Haberler İngiltere Premier Lig Newcastle United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Newcastle United ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Newcastle United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 15:21 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 15:30
Newcastle United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Newcastle United - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. haftada Newcastle United ile Fulham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NEWCASTLE UNITED - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Newcastle United - Fulham maçı 15 Ocak Pazar günü saat 17:00'de beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Trabzonspor-Başakşehir maçı sonrası Emre Belözoğlu için çarpıcı sözler! "Hata yaptı"
Eski hocası Galatasaray'ın yeni transferi Uğur Çiftçi'yi anlattı: Onunla dünya yıldızını durdurduk
Bomba transfer hamlesi! Dünya yıldızı G.Saray'a
İstanbulspor'dan kritik 3 puan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tottenham - Arsenal maçı saat kaçta?
Chelsea - Crystal Palace maçı saat kaçta?
Uğur Güneş kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, evli mi?
EYT meclise ne zaman gelir? İlk maaşlar ne zaman yatacak?
20 derecelere aldanmayın: İstanbul'a kar müjdesi geldi!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma ve Napoli taraftarlarına deplasman yasağı Roma ve Napoli taraftarlarına deplasman yasağı 15:11
Gaziantep FK - F.Bahçe maçı saat kaçta? Gaziantep FK - F.Bahçe maçı saat kaçta? 15:08
F.Bahçe ve G.Saray'a rakip çıktı! F.Bahçe ve G.Saray'a rakip çıktı! 14:57
Rennes - PSG maçı saat kaçta? Rennes - PSG maçı saat kaçta? 14:39
Monaco - Ajaccio maçı saat kaçta? Monaco - Ajaccio maçı saat kaçta? 14:35
Angers - Clermont maçı saat kaçta? Angers - Clermont maçı saat kaçta? 14:32
Daha Eski
Gaziantep FK - F.Bahçe maçı saat kaçta? Gaziantep FK - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:09
Bakasetas golcüleri geçti! Bakasetas golcüleri geçti! 12:14
Nuri Şahin'in transfer sıkıntısı! Nuri Şahin'in transfer sıkıntısı! 12:16
Takımdan ayrılıyor mu? Belli oldu Takımdan ayrılıyor mu? Belli oldu 12:17
F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu! 12:21
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'a geliyor! 12:30