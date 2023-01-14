Everton - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. haftada Everton ile Southampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Southampton maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 18:00'de beIN SPORTS Max 2'de canlı yayınlanacak.

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