Brentford - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. haftada Brentford ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Bournemouth maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 20:30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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