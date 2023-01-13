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Manchester United Wout Weghorst transferini resmen duyurdu!

Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Wout Weghorst, Manchester United’a transfer oldu. İngiliz ekibi Hollandalı golcüyü haziran ayına kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 00:06 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 00:19
Manchester United Wout Weghorst transferini resmen duyurdu!

Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Wout Weghorst, Manchester United'a transfer oldu. İngiliz ekibi Hollandalı golcüyü haziran ayına kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Manchester United'a transfer olduğu için duyduğu memnuniyeti dile getiren Wout Weghorst, "Manchester United'a katıldığım için kendimi ayrıcalıklı hissediyorum. Geçmişte kulübe karşı oynadım ve kırmızı formayı giyme şansına sahip olmak harika bir duygu. Bu sezon takımı hedeflerine götürmede üzerime düşeni yapmak için sabırsızlanıyorum. Burada olduğum sürece her şeyimi vereceğime söz verebilirim. Beni bu aşamaya getirmede rol oynayan herkese teşekkür ediyorum. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı ve takıma dahil olmayı dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

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