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Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Chelsea ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2023 Perşembe 15:31
Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. haftada Chelsea ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Manchester City maçı 5 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea

Kepa; Azpilicueta, Silva, Koulibaly, Cucurella; Kovacic, Zakaria; Sterling, Mount, Pulisic; Aubameyang

Manchester City

Ederson; Walker, Stones, Akanji, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Silva, Haaland, Foden

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