Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. haftada Chelsea ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Manchester City maçı 5 Ocak Perşembe günü saat 23.00'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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CHELSEA - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Chelsea

Kepa; Azpilicueta, Silva, Koulibaly, Cucurella; Kovacic, Zakaria; Sterling, Mount, Pulisic; Aubameyang

Manchester City

Ederson; Walker, Stones, Akanji, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Silva, Haaland, Foden