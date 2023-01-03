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Manchester United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Manchester United ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 10:00 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2023 Salı 10:00
Manchester United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftada Manchester United ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Bournemouth maçı 3 Ocak Salı günü saat 23:00'te beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Eriksen, Casemiro; Antony, Fernandes, Rashford; Martial

Bournemouth: Travers; Anthony, Smith, Senesi, Kelly, Zemura; Cook, Lerma, Dembele; Solanke, Moore

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