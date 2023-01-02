Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftada Brentford ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Liverpool maçı 2 Ocak Pazartesi günü saat 20:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Raya; Zanka, Mee, Pinnock; Roerslev, Dasilva, Jensen, Norgaard, Henry; Mbeumo, Wissa

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Thiago, Fabinho, Keita; Salah, Nunez, Carvalho