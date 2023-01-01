Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftada Nottingham Forest ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Chelsea maçı 1 Ocak Pazar günü saat 19:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Nottingham Forest: Henderson; Williams, Worrall, Boly, Lodi; Yates, Freuler, Mangala; Johnson, Awoniyi, Dennis

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella; Gallagher, Jorginho, Mount; Sterling, Havertz, Pulisic