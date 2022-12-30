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West Ham United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında West Ham United ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 09:27 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 09:40
West Ham United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

West Ham United - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftada West Ham United ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, West Ham United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

West Ham United - Brentford maçı 30 Aralık Cuma günü saat 22:45'te beIN SPORTS Max 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

West Ham United: Fabianski; Coufal, Dawson, Kehrer, Cresswell; Soucek, Rice; Bowen, Lucas Paqueta, Benrahma; Antonio

Brentford: Raya; Zanka, Pinnock, Mee; Roerslev, Jensen, Norgaard, Janelt, Henry; Mbeumo, Toney

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