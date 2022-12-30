Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Liverpool ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 09:32 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2022 Cuma 09:40
Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Liverpool - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 18. haftada Liverpool ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LIVERPOOL - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Liverpool - Leicester City maçı 30 Aralık Cuma günü saat 23:00'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Thiago, Fabinho, Elliott; Salah, Nunez, Carvalho

Leicester City: Ward; Castagne, Amartey, Faes, Thomas; Ndidi, Tielemans; Perez, Dewsbury-Hall, Barnes; Vardy

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Futbol dünyasını yasa boğdu! Birbirinden efsane dünyaca ünlü yıldızlar, Pele’ye başsağlığı mesajları paylaştılar…
EYT’de izin detayı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar yıllık izinlerini ne yapacak?
Olay sözler! "Açıklama yapması şart"
Ahmet Çakar'dan flaş hakem yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
West Ham United - Brentford maçı saat kaçta?
Manchester City deplasmanda kazandı!
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (30 Aralık 2022)
Eski sevgiliye en güzel yeni yıl mesajları!
EYT MAAŞ HESAPLAMA 📌
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş efsanesi seslendi! "Herkesin inanması lazım" Beşiktaş efsanesi seslendi! "Herkesin inanması lazım" 08:59
O isme büyük övgü! "Pamuklara sarmak gerek" O isme büyük övgü! "Pamuklara sarmak gerek" 07:57
Olay sözler! "Açıklama yapması şart" Olay sözler! "Açıklama yapması şart" 07:39
Yeni umutlar Yeni umutlar 06:40
Suskun kaldılar Suskun kaldılar 06:39
Ismael Brugge’a Ismael Brugge’a 06:37
Daha Eski
"Bağırmak yanlış" "Bağırmak yanlış" 06:35
Josef Pele’ye gözyaşı döktü Josef Pele’ye gözyaşı döktü 06:33
Rosier’e Udinese kancası Rosier’e Udinese kancası 06:32
Pamuklara sarmalı! Pamuklara sarmalı! 06:31
Süper siftah Süper siftah 06:29
Güneş'ten 3'lü neşter Güneş'ten 3'lü neşter 06:28