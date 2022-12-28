Haberler İngiltere Premier Lig Leeds United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Leeds United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leeds United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 12:00
Leeds United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leeds United - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. haftada Leeds United ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leeds United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEEDS UNITED - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leeds United - Manchester City maçı 28 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Klaesson; Kristensen, Cooper, Koch, Struijk; Roca, Forshaw; Aaronson, Rodrigo, Harrison; Gelhardt

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Akanji, Cancelo; Gundogan, Rodri, De Bruyne; B. Silva, Haaland, Foden

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Doğal güzelliğine çok güveniyor! Bergüzar Korel bornozlu paylaşımı ile duru güzelliğini konuşturdu! İşte sıfır makyaj Bergüzar...
Hadise ile Hasan Can Kaya sevgili mi? Mehmet Dinçerler'den boşanalı 3 ay olmuştu o detay ortaya çıktı! Meğer doğum gününde...
Aslan'a dev gelir! Geçen yıla fark attı
Rosier'in ayrılığı yakın! Beşiktaş pazarlık masasında
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ManU evinde zorlanmadı!
Chelsea ilk yarıda fişi çekti
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Memur maaşları ne kadar olacak?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sürpriz iddia! G.Saray o isimle ilgileniyor Sürpriz iddia! G.Saray o isimle ilgileniyor 11:49
G.Saray'da Di Maria heyecanı! Resmi açıklama... G.Saray'da Di Maria heyecanı! Resmi açıklama... 11:37
Brest - Lyon maçı saat kaçta? Brest - Lyon maçı saat kaçta? 11:29
PSG - Strasbourg maçı saat kaçta? PSG - Strasbourg maçı saat kaçta? 11:25
Clermont - Lille maçı saat kaçta? Clermont - Lille maçı saat kaçta? 11:22
Çalımbay'dan dikkat çeken G.Saray yorumu! Çalımbay'dan dikkat çeken G.Saray yorumu! 11:17
Daha Eski
Auxerre - Monaco maçı saat kaçta? Auxerre - Monaco maçı saat kaçta? 11:17
Troyes - Nantes maçı saat kaçta? Troyes - Nantes maçı saat kaçta? 11:13
Ajaccio - Angers maçı saat kaçta? Ajaccio - Angers maçı saat kaçta? 11:07
Errick McCollum kariyer rekoru kırdı Errick McCollum kariyer rekoru kırdı 11:02
Doncic'ten tarihi performans! Doncic'ten tarihi performans! 10:59
Leeds United - Manchester City maçı saat kaçta? Leeds United - Manchester City maçı saat kaçta? 10:51