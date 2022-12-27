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Manchester United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Manchester United ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 09:50
Manchester United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Manchester United - Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. haftada Manchester United ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Nottingham Forest maçı 27 Aralık Salı günü saat 23:00'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial

Nottingham Forest: Hennessey; Williams, Worrall, Boly, Toffolo; Yates, Mangala, Colback; Johnson, Awoniyi, Lingard

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