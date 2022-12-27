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Chelsea - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Chelsea ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 07:53 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 08:10
Chelsea - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. haftada Chelsea ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Bournemouth maçı 27 Aralık Salı günü saat 20:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Mendy; Chalobah, Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Gallagher, Cucurella; Mount, Aubameyang, Sterling

Bournemouth: Travers; Smith, Mepham, Senesi, Zemura; Christie, Cook, Lerma, Anthony; Billing, Solanke

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