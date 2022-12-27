Chelsea - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Bournemouth maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. haftada Chelsea ile Bournemouth karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CHELSEA - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Chelsea - Bournemouth maçı 27 Aralık Salı günü saat 20:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Mendy; Chalobah, Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Gallagher, Cucurella; Mount, Aubameyang, Sterling
Bournemouth: Travers; Smith, Mepham, Senesi, Zemura; Christie, Cook, Lerma, Anthony; Billing, Solanke
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