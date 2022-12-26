Southampton - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Southampton - Brighton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. haftada Southampton ile Brighton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Southampton - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SOUTHAMPTON - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Southampton - Brighton maçı 26 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'de beIN SPORTS Max 2'de canlı yayınlanacak.