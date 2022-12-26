Leicester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Newcastle United maçını canlı takip etmek için tıklayın...
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. haftada Leicester City ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Leicester City - Newcastle United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
LEICESTER CITY - NEWCASTLE UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Leicester City - Newcastle United maçı 26 Aralık Pazartesi günü saat 18:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.
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