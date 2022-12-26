Brentford - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Tottenham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. haftada Brentford ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Tottenham maçı 26 Aralık Pazartesi günü saat 15:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.