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Manchester United 4 yıldız futbolcusunun sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Diogo Dalot, Fred, Marcus Rashford ve Luke Shaw'un sözleşmeleri uzattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 18:52 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 19:12
Manchester United 4 yıldız futbolcusunun sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, dört futbolcusunun sözleşmesini birer yıl uzattı.

Teknik direktör Erik ten Hag, Haziran 2023'te serbest kalacak Diogo Dalot, Fred, Marcus Rashford ve Luke Shaw'un sözleşmelerinin bir yıl uzatıldığını doğruladı.

Hollandalı teknik adam, 2022 FIFA Dünya Kupası öncesinde dört oyuncunun da takımda kilit rollere sahip olduğunu belirterek, "Takım doğru yönde ilerliyor ve bu futbolcular da büyük katkı sağlıyor. Uzun süreli bir takım kurmak istiyoruz ve bu oyuncular bunun bir parçası olmalı." ifadelerini kullandı.

Manchester United, Dünya Kupası sonrası ilk maçında 27 Aralık Salı günü sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak.

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