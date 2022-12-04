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Sofyan Liverpool’a

İngiliz temsilcisi, Fiorentina’nın ön liberosu için harekat başlattı

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2022 Pazar 06:50
Sofyan Liverpool’a

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Liverpool, gelecek yılların kadrosunu şimdiden kurmak için kolları sıvadı. Hedefteki isim Fiorentina'da oynayan Sofyan Amrabat. 26 yaşındaki futbolcu için Liverpool, kısa süre içinde İtalyan ekibinin kapısını çalacak. 15 milyon euro'luk bir teklif götürmeyi planlıyorlar. Sofyan Amrabat, bir dönem Galatasaray ve Kayserispor'da forma giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi. Sofyan'ın da bu transfere sıcak baktığı ve Premier Lig'de oynamaya can attığı kaydedildi. Kariyerine Utrecht'te başladı. Feyenoord, Brugge ve Verona'nın ardından Fiorentina'ya transfer oldu.

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