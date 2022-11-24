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Apple Manchester United'a talip oldu!

ABD merkezli teknoloji devi Appler, Manchester United'ı satın almak için Glazer Ailesi ile pazarlıklara başladı. The Daily Mirror'da yer alan habere göre; Apple, Manchester United'ın çoğunluk hisselerini satın almak için pazarlık masasında. Manchester United için yapılan görüşmelerin 6.75 milyar euro civarında bir para üzerinden döndüğü de belirtildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 16:21
Apple Manchester United'a talip oldu!
ABD merkezli teknoloji devi Appler, Manchester United'ı satın almak için Glazer Ailesi ile pazarlıklara başladı.

The Daily Mirror'da yer alan habere göre; Apple, Manchester United'ın çoğunluk hisselerini satın almak için pazarlık masasında. Manchester United için yapılan görüşmelerin 6.75 milyar euro civarında bir para üzerinden döndüğü de belirtildi.

Glazers Ailesi, kulübü satın almalarından 17 yıl sonra satışa çıkardıklarını resmen duyurmuşlardı.

TIM COOK, MANCHESTER UNITED'I İSTİYOR

Yıllık yaklaşık 470 milyar euro gelir ile gezegendeki en büyük teknoloji şirketi olan Apple'da CEO Tim Cook'un Manchester United gibi dünya çapında tanınan bir kulübü şirket bünyesine katmanın büyük fırsatlar getireceğine inandığı belirtildi.

İLK FİYAT 10 MİLYAR EURO'YDU

Glazer Ailesi, kulüp için daha önce 10 milyar euro'luk bir bedel belirlemiş olsa da son dönemde alınan başarısız sonuçlar ve yerel rekabette geriye düşmeleri nedeniyle bu fiyatı 3 milyar euro'dan fazla indirmek zorunda kaldı.
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