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Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme uzattı! Dev zam...

İngiltere Premier Lig devi Manchester City, İspanyoş Teknik Direktör Pep Guardiola ile sözleşme yeniledi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 13:09
Manchester City Pep Guardiola ile sözleşme uzattı! Dev zam...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İspanyol teknik adam Pep Guardiola ile sözleşme uzattı.

İngiliz kulübü, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Pep Guardiola'yı 2 yıl daha kulüpte tutmak için sözleşme imzaladı.

MAAŞINA BÜYÜK ZAM

Guardiola'nın yıllık 23 milyon euro (20 milyon pound) olan maaşının da önemli ölçüde artırıldığı öğrenildi.

2016 yılında Manchester City'nin başına geçen Guardiola, yeni sözleşmesini tamamlaması halinde 2025 yılına kadar takımın başında kalmış olacak.

4 PREMIER LİG ŞAMPİYONLUĞU

Guardiola, şimdiye dek Manchester City'nin başında 4 kez Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

NE DEMİŞTİ?

Daha önce kendisine sözleşmesi hakkında sorulan sorulara cevap veren 51 yaşındaki teknik adam, "Burada bir 7 yıl daha kalır mıyım diye soruyorsanız; sanmıyorum. Bir teknik direktör olarak burada sahip olduklarımı bulmak çok zor. Bu kadar uzun süre bir yerde teknik direktörlük yapabilmeniz için gerçekten iyi bir destek almanız gerekiyor. Tabii, iyi sonuçlar da size yardımcı oluyor. Futbol dünyasında insanlar çok kolay bir şekilde işlerinden olabiliyorlar." açıklamasını yapmıştı.

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