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Manchester United Cristiano Ronaldo ile yolları ayırdığını resmen açıkladı!

İngiliz ekiplerinden Manchester United, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile yolları ayırdığını resmen duyurdu. Açıklamayı kulüp sosyal medyası üzerinden yaptı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 20:39 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 20:59
Manchester United Cristiano Ronaldo ile yolları ayırdığını resmen açıkladı!

İngiliz ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo dönemi resmen sona erdi.

Kulüp resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamayla Ronaldo ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Manchester United'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cristiano Ronaldo, karşılıklı anlaşma sonrası derhal geçerli olmak suretiyle Manchester United'dan ayrılmıştır.

Old Trafford'daki iki döneminde oynadığı 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkıdan dolayı kulübümüz kendisine teşekkür eder, ona ve ailesine gelecekte başarılar diler.

Manchester United'da herkes, Erik ten Hag yönetiminde takımın gelişimini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmış durumda."

İŞTE MANU'NUN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPILAN PAYLAŞIM

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