Manchester United Cristiano Ronaldo ile yolları ayırdığını resmen açıkladı!

İngiliz ekiplerinden Manchester United'da Cristiano Ronaldo dönemi resmen sona erdi.

Kulüp resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamayla Ronaldo ile yolların ayrıldığını duyurdu.





Manchester United'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cristiano Ronaldo, karşılıklı anlaşma sonrası derhal geçerli olmak suretiyle Manchester United'dan ayrılmıştır.

Old Trafford'daki iki döneminde oynadığı 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkıdan dolayı kulübümüz kendisine teşekkür eder, ona ve ailesine gelecekte başarılar diler.

Manchester United'da herkes, Erik ten Hag yönetiminde takımın gelişimini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmış durumda."

İŞTE MANU'NUN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPILAN PAYLAŞIM

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC