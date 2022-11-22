Manchester City'den Pep Guardiola'ya yeni sözleşme

The Athletic'in haberine göre Manchester City, 51 yaşındaki teknik adam Pep Guardiola ile Haziran 2025 yılına kadar sürecek iki yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaştı.

Manchester City'nin başında bu sezon toplam 22 maça çıkan Guardiola 15 galibiyet 4 beraberlik 3 mağlubiyet aldı.

İspanyol teknik adam Premier Lig'de ise 14 karşılaşmada 10 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi yaşadı ve 32 puanla ikinci sırada yaşıyor.

6 sezondur İngiliz ekibinin başında olan Pep Guardiola 4 Premier Lig, 2 FA Cup ve 2 de Community Shield şampiyonluğu yaşadı.