"Kıskandığı içindir"

Portekizli futbolcu, eski takım arkadaşı Wayne Rooney'e ilişkin ise karşı eleştiride bulundu. Yıldız krampon ,"Benim hakkımda neden bu kadar kötü eleştiri yaptığını bilmiyorum. Muhtemelen aktif kariyerini noktaladığı, benim ise hala üst seviyede oynamaya devam ettiğim içindir. Ondan daha iyi göründüğümü ise söylemeyeceğim" değerlendirmesinde bulundu.
Portekizlifutbolcu, eski takım arkadaşı Wayne Rooney'e ilişkin ise karşı eleştiride bulundu. Yıldız krampon ,"Benim hakkımda neden bu kadar kötü eleştiri yaptığını bilmiyorum. Muhtemelen aktif kariyerini noktaladığı, benim ise hala üst seviyede oynamaya devam ettiğim içindir. Ondan daha iyi göründüğümü ise söylemeyeceğim" değerlendirmesinde bulundu.