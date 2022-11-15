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CR 7: İhanete uğradım

Manchester United'da zor günler geçiren Cristiano Ronaldo: Kendimi ihanete uğramış hissettim. Bazı kişilerin beni burada istemediğini hissettim. Erik ten Hag'a saygım yok.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2022 Salı 06:50
CR 7: İhanete uğradım

Yıldız futbolcu Ronaldo, kulübü Manchester United'dan atılmaya çalışıldığını ve ihanete uğramış hissettiğini söyledi. Bir TV programında açıklamlar yapan Portekizli yıldız, "Yalnızca teknik direktör (Erik ten Hag) değil, 2-3 kişi daha var. Kendimi ihanete uğramış hissettim. Bazı kişilerin beni burada istemediğini hissettim" dedi. Ronaldo, Erik ten Hag'a saygısı olmadığını belirterek, "Ona saygım yok çünkü bana saygı göstermedi. Bana saygısı olmayana asla saygı duymam" diye konuştu. Kulübün, teknik direktör Ferguson'un ayrıldığı 2013'ten bu yana gelişim kaydedemediğini savunan Ronaldo, "Manchester United'ı ve taraftarlarını seviyorum. Taraftarlar her zaman benim yanımda oldu. Kulüp için en iyisini istiyorum. Bu nedenle buraya United'a geldim" ifadelerini kullandı.

ADINI BİLE DUYMADIM

Ronaldo, Ole Gunnar Solskjaer'in ardından geçici olarak Manchester United'ın teknik direktörlüğünü üstlenen Ralf Rangnick için "Teknik direktör değilsen nasıl Manchester United'ın başına geçebilirsin? Daha önce adını bile duymamıştım." yorumunu yaptı.

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