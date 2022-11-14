Cristiano Ronaldo'dan ağır sözler! "İhanete uğramış hissediyorum"

Beni (Rooney) neden bu kadar çok sık eleştirdiğini bilmiyorum. Sanırım ben hala en üst seviyede futbol oynarken, sen futbolu bırakıp emekli olduğun için olsa gerek. Bir doğruyu ise dile getirmeyeceğim, o doğru ise ondan daha iyi göründüğüm.