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Cristiano Ronaldo'dan ağır sözler! "İhanete uğramış hissediyorum"

Son dakika spor haberleri... Manchester United'da son günlerde en çok tartışılan isim olan Cristiano Ronaldo, İngiliz basınına çarpıcı bir röportaj verdi. Portekizli süperstar, ihanete uğramış gibi hissettiğini söyleyerek hocası Erik ten Hag hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2022 Pazartesi 09:33
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Cristiano Ronaldo'dan ağır sözler! "İhanete uğramış hissediyorum"

2021 yazında eski kulübü Manchester United'a dönen Cristiano Ronaldo, Avrupa'yı sarsacak bir röportaja imza attı.

Cristiano Ronaldo'dan ağır sözler! "İhanete uğramış hissediyorum"

Portekizli yıldız, Kırmızı Şeytanlar'da son günlerin en çok tartışılan ismi konumundaydı.

Cristiano Ronaldo'dan ağır sözler! "İhanete uğramış hissediyorum"

Tottenham maçında oyuna girmeyi reddeden, hasta olduğu için Lig Kupası'ndaki Aston Villa maçını kaçıran ve son olarak Fulham karşılaşmasında kadroda olmayan Ronaldo, içini Talk TV'den Piers Morgan'a döktü.

Cristiano Ronaldo'dan ağır sözler! "İhanete uğramış hissediyorum"

Eski takımına geldiğinden beri hocası Erik ten Hag'la sorunlar yaşayan yıldız futbolcu, çok konuşulacak ifadeler kullandı.

Cristiano Ronaldo'dan ağır sözler! "İhanete uğramış hissediyorum"

İşte Ronaldo'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Cristiano Ronaldo'dan ağır sözler! "İhanete uğramış hissediyorum"

Beni göndermek istediler mi? Evet, ama sadece hoca değil. İçeriden 2-3 kişi daha beni gitmeye zorladı. Kendimi ihanete uğramış hissettim. Belki bunu dememeliyim ama artık hiçbir şey umrumda değil. İnsanlar gerçeği duymalı.

Cristiano Ronaldo'dan ağır sözler! "İhanete uğramış hissediyorum"

Evet, kendimi kandırılmış hissettim ve burada bazı kişilerin beni geçen sezon ve bu sezon istemediğini düşünüyorum.

Cristiano Ronaldo'dan ağır sözler! "İhanete uğramış hissediyorum"

Ona (Erik ten Hag) saygı duymuyorum çünkü o da bana karşı saygı duymuyor. Eğer bana karşı saygı duyulmazsa benim de karşımdakine saygım kalmaz.

Cristiano Ronaldo'dan ağır sözler! "İhanete uğramış hissediyorum"

Beni (Rooney) neden bu kadar çok sık eleştirdiğini bilmiyorum. Sanırım ben hala en üst seviyede futbol oynarken, sen futbolu bırakıp emekli olduğun için olsa gerek. Bir doğruyu ise dile getirmeyeceğim, o doğru ise ondan daha iyi göründüğüm.

Cristiano Ronaldo'dan ağır sözler! "İhanete uğramış hissediyorum"

Bence, taraftar her şeydir. Bu röportajı da onlar için veriyorum. Zira düşündüklerimi söylemek için doğru bir zaman. Bana göre, taraftarlar gerçeği bilmeli.

Cristiano Ronaldo'dan ağır sözler! "İhanete uğramış hissediyorum"

Kulüp için en iyisini istiyorum. Zaten bunun için geldim ama kulüp içerisinde olanlar City, Liverpool hatta Arsenal gibi yüksek seviyeye ulaşmamıza engel oluyor.

Cristiano Ronaldo'dan ağır sözler! "İhanete uğramış hissediyorum"

Bu büyüklükte bir kulüp bence ağacın en tepesinde olmalı ama ne yazık ki değil. İlerleyiş sıfır. Sir Alex'in gidişinden bu yana kulüpte hiçbir gelişim göremiyorum. Hiçbir şey değişmedi.

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