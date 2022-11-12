Nottingham Forest - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Crystal Palace maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 16. haftada Nottingham Forest ile Crystal Palace karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTİNGHAM FOREST - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Crystal Palace maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.