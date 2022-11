İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, yeni logosunu duyurdu.

2023 yılından itibaren yeni logosuna geçecek olan köklü ekip, iki logo için taraftarlarına anket yapmıştı.

Aston Villa kazanan logoyu böyle duyurdu;

Introducing: Aston Villa Football Club's new crest from the 2023/24 season. 🟣