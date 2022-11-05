Haberler İngiltere Premier Lig Nottingham Forest - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Nottingham Forest ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nottingham Forest - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 15:50
Nottingham Forest - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Brentford maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. haftada Nottingham Forest ile Brentford karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Brentford maçı 5 Kasım Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

DİĞER
Özlem Ada Şahin Şamdan Plus’a bilinmeyenleri anlattı! Özlem Ada Şahin formunun sırrını açıkladı!
Hülya Avşar 'kadınlar isterlerse çıplak gezsin' dedi tayt polemiğine o da girdi! Avşar kızının açıklamaları başka bir boyuta getirdi
F.Bahçe ve G.Saray arasında mail düellosu!
O ismi oynatmayabilir! Güneş'ten sürpriz...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Everton - Leicester City maçı saat kaçta?
Wolverhampton - Brighton maçı saat kaçta?
2022 TOKİ Sosyal Konut Projesi İstanbul, Ankara, İzmir; 1+1, 2+1, 3+1 kura çekiliş tarihleri
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ kura çekiliş tarihleri belli oldu!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Getafe - Cadiz maçı saat kaçta? Getafe - Cadiz maçı saat kaçta? 15:44
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dzanan Musa THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Dzanan Musa 15:41
Derbi öncesi şok sakatlık! Derbi öncesi şok sakatlık! 15:37
Cedi Osman’lı Cleveland’ın galibiyet serisi devam etti Cedi Osman’lı Cleveland’ın galibiyet serisi devam etti 15:29
G.Saray - Beşiktaş maçı saat kaçta? G.Saray - Beşiktaş maçı saat kaçta? 15:00
Fırtına'da yerli harekatı! Listede 4 isim var Fırtına'da yerli harekatı! Listede 4 isim var 14:55
Daha Eski
Everton - Leicester City maçı saat kaçta? Everton - Leicester City maçı saat kaçta? 14:43
Ali Koç: Camiada rehavet var Ali Koç: Camiada rehavet var 14:34
G.Saray'da büyük pişmanlık! Taylan... G.Saray'da büyük pişmanlık! Taylan... 14:31
Wolverhampton - Brighton maçı saat kaçta? Wolverhampton - Brighton maçı saat kaçta? 14:29
F.Bahçe ve G.Saray arasında mail düellosu! F.Bahçe ve G.Saray arasında mail düellosu! 14:28
Nottingham Forest - Brentford maçı saat kaçta? Nottingham Forest - Brentford maçı saat kaçta? 14:26