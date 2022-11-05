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Leeds United Bournemouth: 4-3 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de Leeds United, sahasında Bournemouth'u 4-3'lük skorla mağlup etti ve arka arkaya ikinci galibiyetini aldı. Karşılaşmada Leeds United'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada penaltıdan Rodrigo, 60. dakikada Sam Greenwood, 68. dakikada Liam Cooper ve 84. dakikada Crysencio Summerville kaydetti. Mücadelede konuk ekip Bournemouth'un golleri ise 7. dakikada Marcus Tavernier, 19. dakikada Philip Billing ve 48. dakikada Dominic Solanke'den geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2022 Cumartesi 20:23
Leeds United Bournemouth: 4-3 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'de Leeds United ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Elland Road'da oynanan mücadele gol düellosuna sahne olurken, ev sahibi Leeds United, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Leeds United'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada penaltıdan Rodrigo, 60. dakikada Sam Greenwood, 68. dakikada Liam Cooper ve 84. dakikada Crysencio Summerville kaydetti. Mücadelede konuk ekip Bournemouth'un golleri ise 7. dakikada Marcus Tavernier, 19. dakikada Philip Billing ve 48. dakikada Dominic Solanke'den geldi.

Bu sonucun ardından Leeds United, ligde arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve puanını 15'e çıkardı. Bournemouth ise 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Leeds United, Tottenham deplasmanına gidecek. Bournemouth, sahasında Everton'u konuk edecek.
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