Everton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Everton - Leicester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 15. haftada Everton ile Leicester City karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Everton - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - LEICESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Leicester City maçı 5 Kasım Cumartesi günü saat 20:30'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.