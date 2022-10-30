Liverpool'daki kötü gidişatın nedeni ne? Jürgen Klopp açıkladı

İngiliz devi Liverpool'un 55 yaşındaki Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp'un geleceği tartışılmaya başlandı. Anfield'da alınan 2-1'lik Leeds United yenilgisi sonrası Jürgen Klopp'un görevine son verileceği gündeme geldi.

KLOPP DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI

Alman çalıştırıcı geride bıraktığımız dönemlerde işini kaybetmekten korkmadığını ifade etmişti. Jürgen Klopp, bir durum değerlendirmesi yaptı ve mazeretlere sığınmayacaklarının altını çizdi.

KRİZİ YÖNETEMEME SORUNU...

Liverpool'un menajeri, "Açıkçası ilk günden itibaren sorunlarımız oldu. Bu çok açık. Bazı oyuncularımız daha sık oynamak zorunda. Bazıları ise daha az. Maça iyi başladık ama sonra garip bir gol yedik. Çok fazla top kaybı yaptık. Aslında çocuklar kazanmayı gerçekten denedi ama yine de kötü bir oyun çıkardık. Çok da pozisyon bulduk. Ama sorun şu ki şu anda bu tür durumları kontrol edemiyoruz. Zaten problem de bu" açıklamasını yaptı.

"KRİTİK ANLARDA SAKİN OLMALIYIZ"

Puan kaybı için üzgün olduğunun altını çizen Klopp, "Birçok sakatlık sorunu yaşadık. Problemler her takımda olduğu gibi bizde de oldu. Kritik ve kaos anlarında sakin olmamız gerekiyordu. Bunu yapamamaya başladık. Finali iyi yapmak zorundayız" diyerek sözlerini tamamladı.

LIVERPOOL YARIŞTA GERİDE KALDI

İngiliz basınında futbol otoriterleri bu sezon Liverpool'un ilk 4 içinde bile yer alamayacağını savunuyor. Liverpool, geride kalan 12 maç sonunda 16 puanla 9. sırada yer