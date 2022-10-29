Leicester City Manchester City: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'de 13.hafta maçında Manchester City, Leicester City'ye konuk oldu. Kevin De Bruyne'nin damga vurduğu maçı konuk takım 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

Son beş maçta dördüncü galibiyet

Avrupa'da sezonun en formda takımları arasında olan Manchester City, son 5 Premier Lig maçında 4. galibiyetini almış oldu. İki hafta önce güçlü rakibi Liverpool ile Anfield'ta karşı karşıya gelen ve bu maçta 1-0 mağlup olan Manchester City, bugün kazanarak tekrar bir galibiyet serisi yakalamanın yolunu açtı.

Kevin De Bruyne'den füze!

Leicester'i tek golle mağlup eden Manchester City'de Kevin De Bruyne, 49.dakikada muazzam bir frikik golü atarak takımını öne geçirdi. Bu sezon Premier Lig'deki üçüncü golünü kaydeden yıldız futbolcu, tam 9 asist yapma başarısı gösterdi.

Devler Ligi'nde de lider

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda mücadele eden Manchester City, Dortmund, Sevilla ve Kopenhag'ın olduğu grupta 5 maçta aldığı 3 galibiyet, 2 beraberlikle liderlik koltuğunun sahibi konumunda.