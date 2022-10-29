Haberler İngiltere Premier Lig Leicester City Manchester City: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Leicester City Manchester City: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'i 13. haftasında, Leicester City ve Manchester City karşı karşıya geldi. Manchester City'de Kevin de Bruyne sahneye çıktı ve attığı frikik golüyle, takımına 3 puanı kazandıran isim oldu.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2022 Cumartesi 17:06
Leicester City Manchester City: 0-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'de 13.hafta maçında Manchester City, Leicester City'ye konuk oldu. Kevin De Bruyne'nin damga vurduğu maçı konuk takım 1-0'lık üstünlükle tamamladı.

Son beş maçta dördüncü galibiyet

Avrupa'da sezonun en formda takımları arasında olan Manchester City, son 5 Premier Lig maçında 4. galibiyetini almış oldu. İki hafta önce güçlü rakibi Liverpool ile Anfield'ta karşı karşıya gelen ve bu maçta 1-0 mağlup olan Manchester City, bugün kazanarak tekrar bir galibiyet serisi yakalamanın yolunu açtı.

Kevin De Bruyne'den füze!

Leicester'i tek golle mağlup eden Manchester City'de Kevin De Bruyne, 49.dakikada muazzam bir frikik golü atarak takımını öne geçirdi. Bu sezon Premier Lig'deki üçüncü golünü kaydeden yıldız futbolcu, tam 9 asist yapma başarısı gösterdi.

Devler Ligi'nde de lider

Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda mücadele eden Manchester City, Dortmund, Sevilla ve Kopenhag'ın olduğu grupta 5 maçta aldığı 3 galibiyet, 2 beraberlikle liderlik koltuğunun sahibi konumunda.

DİĞER
Mardin sokakları 'Sultan' gördü! Türkan Şoray'dan rengarenk Mardin pozları....
Beşiktaş'ta dengeler değişecek! İşte Şenol Güneş'in yapacağı o dokunuşlar...
Güneş'in Josef de Souza planı!
Min-Jae'den transfer itirafı! "Türkiye'den sonra..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ronaldo için sürpriz iddia! Ülkesine mi dönecek?
Leicester City Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
İSTANBUL HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İstanbul TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte ilçe ilçe liste
ANKARA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | Ankara TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
İZMİR HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK? | İzmir TOKİ Sosyal Konut Projesi yapılacak ilçeler | İşte liste
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İstanbulspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? İstanbulspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 16:49
Beritan Akyol'dan bronz madalya Beritan Akyol'dan bronz madalya 16:48
Min-Jae'den transfer itirafı! "Türkiye'den sonra..." Min-Jae'den transfer itirafı! "Türkiye'den sonra..." 16:43
Konya'da kazanan çıkmadı! Konya'da kazanan çıkmadı! 16:32
Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin! Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin! 16:28
Icardi paylaştı Galatasaray taraftarı çılgına döndü! Icardi paylaştı Galatasaray taraftarı çılgına döndü! 16:17
Daha Eski
Lincoln Henrique'den 29 Ekim paylaşımı! Lincoln Henrique'den 29 Ekim paylaşımı! 15:55
VakıfBank - Fenerbahçe CANLI İZLE VakıfBank - Fenerbahçe CANLI İZLE 15:40
İngiliz basınından flaş Rıdvan Yılmaz analizi İngiliz basınından flaş Rıdvan Yılmaz analizi 15:34
Beşiktaş - Ümraniyespor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Ümraniyespor maçı saat kaçta? 15:30
Güneş'in Josef de Souza planı! Güneş'in Josef de Souza planı! 15:18
G.Saray'da derbi hazırlıkları başladı G.Saray'da derbi hazırlıkları başladı 14:57