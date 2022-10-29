Brentford - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Brentford - Wolverhampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 14. haftada Brentford ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Wolverhampton maçı 29 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.