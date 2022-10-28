Vitor Pereira için sürpriz iddia! Yeni takımı...

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Brezilya'nın Corinthians takımına imza atan Vitor Pereira'ya dair yeni gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Brezilya'nın Corinthians takımına imza atan Vitor Pereira'ya dair yeni gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertlilere büyük bir umutla gelen Vitor Pereira, istenen performansı sergileyememişti.
Portekizli Teknik Direktör Pereira'nın ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin başına İsmail Kartal getirilmişti.
Pereira ise Brezilya'nın Corinthians takımıyla inişi çıkışlı bir grafik sergilemişti.
Öte yandan Vitor Pereira'nın, Corinthians'tan da ayrılması gündemde.
Vitor Pereira, Corinthians'a 23 Şubat 2022'de imza atmıştı.
Bununla beraber Pereira'nın Aralık 2022'de Brezilya ekibinden ayrılması gündeme gelecek.
FLAŞ İDDİA
Pereira için yeni iddia ise, Jorge Nicola'dan geldi.
Nicola, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Corinthians'a dair önemli bir kaynağım, Vitor Pereira'nın Başkan Alves, futbol koordinatörü Nunes ve futbol direktörü Andrade'ye bir sonraki sezon takımda kalmayacağını söylediğini ifade etti. Kararını haklı çıkaran birçok nedeni var."
YENİ DURAĞI İNGİLTERE OLABİLİR
Bununla beraber Pereira'nın, bir sonraki durağının Premier Lig ekibi Wolverhampton olabileceği ifade edildi.
MEDYA İLE TARTIŞTI
Pereira, geçtiğimiz günlerde Brezilya basını ile tartışma yaşamıştı.
Portekizli teknik adam kendisine yöneltilen, "Corinthians'ta kalmak istiyorsun ama eşin gitmek istiyormuş. Evde kararları eşin mi alıyor? Evde onun sözü mü geçiyor?" sorusuna, "Ailen sana eğitim vermemiş, kaba bir adamsın. Sana cevap bile vermeyeceğim. Bu futbolla alakalı bir soru değil. Dua et ki insanları dövmeyi bıraktım." dedi.
GAZETECİ ÖZÜR DİLEDİ
Marco Bello daha sonra yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar eve gittikten sonra yaşananları yeniden gözden geçirdim ve vardığım sonucu sizlerle paylaşmak istiyorum. Corinthians teknik direktörü Vitor Pereira'ya sorduğum Soru çok kötüymüş.
Daha nazik bir soru yöneltmem gerekiyordu ancak bunu yapmamışım. Bir daha karşılaşırsak daha düzgün bir soru soracağım. Umarım beni anlar ya da pişmanlığımı görürsünüz. Hepinize kucak dolusu sevgiler, barışla kalın." ifadelerini kullandı.