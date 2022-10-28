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Vitor Pereira için sürpriz iddia! Yeni takımı...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de geçirdiği başarısız periyodun ardından Brezilya'nın Corinthians takımına takımına imza atan Vitor Pereira için sürpriz bir gelişme yaşandı. Buna göre Vitor Pereira'nın Corinthians'tan ayrılması beklenirken, yeni yerinin Premier Lig olabileceği kaydedildi. İşte ayrıntılar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2022 Cuma 16:59
Vitor Pereira için sürpriz iddia! Yeni takımı...

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Brezilya'nın Corinthians takımına imza atan Vitor Pereira'ya dair yeni gelişmeler yaşanıyor.

Vitor Pereira için sürpriz iddia! Yeni takımı...

Sarı lacivertlilere büyük bir umutla gelen Vitor Pereira, istenen performansı sergileyememişti.

Vitor Pereira için sürpriz iddia! Yeni takımı...

Portekizli Teknik Direktör Pereira'nın ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin başına İsmail Kartal getirilmişti.

Vitor Pereira için sürpriz iddia! Yeni takımı...

Bununla beraber Pereira'nın Aralık 2022'de Brezilya ekibinden ayrılması gündeme gelecek.

Vitor Pereira için sürpriz iddia! Yeni takımı...

FLAŞ İDDİA
Pereira için yeni iddia ise, Jorge Nicola'dan geldi.

Vitor Pereira için sürpriz iddia! Yeni takımı...

Nicola, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Vitor Pereira için sürpriz iddia! Yeni takımı...

"Corinthians'a dair önemli bir kaynağım, Vitor Pereira'nın Başkan Alves, futbol koordinatörü Nunes ve futbol direktörü Andrade'ye bir sonraki sezon takımda kalmayacağını söylediğini ifade etti. Kararını haklı çıkaran birçok nedeni var."

Vitor Pereira için sürpriz iddia! Yeni takımı...

YENİ DURAĞI İNGİLTERE OLABİLİR
Bununla beraber Pereira'nın, bir sonraki durağının Premier Lig ekibi Wolverhampton olabileceği ifade edildi.

Vitor Pereira için sürpriz iddia! Yeni takımı...

MEDYA İLE TARTIŞTI
Pereira, geçtiğimiz günlerde Brezilya basını ile tartışma yaşamıştı.

Vitor Pereira için sürpriz iddia! Yeni takımı...

Portekizli teknik adam kendisine yöneltilen, "Corinthians'ta kalmak istiyorsun ama eşin gitmek istiyormuş. Evde kararları eşin mi alıyor? Evde onun sözü mü geçiyor?" sorusuna, "Ailen sana eğitim vermemiş, kaba bir adamsın. Sana cevap bile vermeyeceğim. Bu futbolla alakalı bir soru değil. Dua et ki insanları dövmeyi bıraktım." dedi.

Vitor Pereira için sürpriz iddia! Yeni takımı...

GAZETECİ ÖZÜR DİLEDİ

Marco Bello daha sonra yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar eve gittikten sonra yaşananları yeniden gözden geçirdim ve vardığım sonucu sizlerle paylaşmak istiyorum. Corinthians teknik direktörü Vitor Pereira'ya sorduğum Soru çok kötüymüş.

Vitor Pereira için sürpriz iddia! Yeni takımı...

Daha nazik bir soru yöneltmem gerekiyordu ancak bunu yapmamışım. Bir daha karşılaşırsak daha düzgün bir soru soracağım. Umarım beni anlar ya da pişmanlığımı görürsünüz. Hepinize kucak dolusu sevgiler, barışla kalın." ifadelerini kullandı.

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