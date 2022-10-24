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Unai Emery Villarreal'den ayrılıp Aston Villa ile anlaştı!

İspanyol teknik direktör Unai Emery, Temmuz 2020'den bu yana çalıştırdığı İspanya'nın Villarreal takımını bırakıp, İngiltere'nin Aston Villa kulübüyle anlaştı. Emery'nin tek taraflı fesih için Villarreal'e 6 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 22:58
Unai Emery Villarreal'den ayrılıp Aston Villa ile anlaştı!

Teknik direktör Unai Emery, normal şartlarda Villarreal ile 30 Haziran 2023'e kadar geçerli olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Ligde yaşadığı yenilgi sonrasında teknik direktör Steven Gerrard'ın görevine son veren İngiltere'nin Aston Villa Kulübü de Emery ile anlaştığını duyurdu.

Kariyerinde 4 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu (3 Sevilla, 1 Villarreal) bulunan 50 yaşındaki İspanyol teknik direktör, 2018-2020 yılları arasında Arsenal takımını çalıştırmıştı.

İspanyol basını, İngiliz kulübünün, Emery'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesinden dolayı Villarreal'e 6 milyon euro ödeyeceğini yazdı.

Villarreal'in yeni teknik direktör olarak ilk adayının Enrique Setien olduğu iddia ediliyor.

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