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Erling Haaland'ın transferi için menajerinden olay sözler! "1 milyar sterlin..."

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'in Norveçli starı Erling Haaland hakkında menajeri konuştu. Haaland'ın menajeri verdiği demeçte, oyuncunun bonservis rekoru kıracağını iddia etti. İşte o sözler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 09:36
Erling Haaland'ın transferi için menajerinden olay sözler! "1 milyar sterlin..."

Borussia Dortmund'dan sezon başında Manchester City'ye transfer olan Erling Haaland, İngiliz ekibiyle 20 gole imza attı. Bu istatistiğiyle de 22 yaşındaki oyuncu dünya futbolunun en iyi ve en popüler isimlerinden biri oldu. Avrupa'nın önde gelen elit kulüplerini geride bırakarak oyuncuyu 51 Sterlin'lik sözleşme fesih bedelini ödeyerek kadrosuna katan City'de, gol makinası haline gelen Haaland'ın gelecekteki fiyatıyla ilgili yorumlar da yapılmaya başlandı.

Oyuncunun menajeri Rafaela Pimenta, Sky Sport İtalya'ya verdiği röportajda Haaland'ın 1 milyar Sterlin bonservise ödenen ilk oyuncu olacağını iddia etti. Röportajda tereddüt etmeden gelecekteki bonservisi için "1 milyar Sterlin" diyen Pimenta, "Futbol, imaj, sponsorluk değerlerini düşündüğünüzde bu rakam kesinlikle olacak" dedi.

Erling Haaland ile Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldızı Kylian Mbappe'nin karşılaştırılmasının normal olduğu değerlendirmesini yapan Pimenta, "Erling'in bu rakama ulaşacak ilk oyuncu olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

City'deki başarılı başlangıcının ardından oyuncuyla Manchester City'nin yeni bir sözleşme yapıp yapmayacağı konusunda ise Rafaela Pimenta, "Öyle umuyorum. Bugün bunu konuşmak isterlerse, mutlu oluruz. Neden olmasın ki?" diye konuştu.

Manchester City'ye 5 yıllık imza atan Haaland'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesinin 2024'te aktif hale geleceği ve rakamın da 200 milyon Euro olacağı haberleri İngiliz basınında çıkmıştı.

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