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Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta maçında Chelsea ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 13:56 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 14:10
Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Chelsea - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 13. haftada Chelsea ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Chelsea - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Chelsea - Manchester United maçı 22 Ekim Cumartesi günü saat 19:30'da beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

CHELSEA - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Silva, Chalobah; Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Sterling, Mount; Aubameyang

Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford

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