Manchester United'de Cristiano Ronaldo krizi! Maç bitmeden...

Manchester United'ın Tottenham'ı sahasında 2-0 yendiği maçta oyuna girmeyen Cristiano Ronaldo'nun tepkisi dikkatlerden kaçmadı.

Portekizli süperstar 40. dakikada menajer ten Hag tarafından ısınmaya gönderilse de kendisine süre bulamadı ve 90. dakikada karşılaşma sona ermeden soyunma odasına gitti. Maç sonu ten Hag'a konuyu soran basın mensuplarına Hollandalı teknik adam "Şimdi değil, bununla yarın ilgileneceğim! Şimdi galibiyeti kutlama zamanı" yanıtını verdi.

Cristiano Ronaldo bu sezon Premier Lig'de 8 maça çıktı, 340 dakika süre alarak 1 gol kaydetti.



